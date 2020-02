Dopo l’esperienza sanremese al via il mini tour di Beatrice Antolini



A due anni esatti dalla pubblicazione del suo ultimo album L’AB e dopo la partecipazione alla 70esima Edizione del Festival di Sanremo come direttrice d’orchestra per Achille Lauro, Beatrice Antolini partirà per uno speciale e breve tour di cinque date a Milano, Asti, Torino, Arezzo e Roma.

Ultimi due anni ricchi di novità per Beatrice Antolini che dopo cinque album di inediti all’attivo e diverse collaborazioni, proprio nel 2018 viene chiamata da Vasco Rossi per entrare a far parte della sua band in qualità di corista e polistrumentista.

Il tour partirà il 15 febbraio dal Circolo Ohibò di Milano, data zero e unica occasione per sentirla full band, per proseguire poi in duo in un continuo fondersi tra sessione ritmica e sonorità elettroniche.

Beatrice Antolini darà quindi un assaggio della sua produzione e della sua musica in un tour breve ma intenso in arrivo subito dopo la conduzione dell’Orchestra Rai sul palco dell’Ariston accanto a uno dei personaggi più interessanti del panorama artistico italiano (divenuto in poco tempo un’icona della musica, dello spettacolo e della moda) e poco prima della ripartenza con Vasco Rossi per il Vasco Non Stop Festival 2020. (La redazione)

Mini tour 2020 di Beatrice Antolini

15/02 - Circolo Ohibò, Milano

27/03 - Diavolo Rosso, Asti

28/03 - Blah Blah, Torino

17/04 - Officina Klee, Cavriglia (AR)

18/04 - Wishlist, Roma