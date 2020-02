Le ballate post-punk elettroniche dei Cult With No Name. Ascolta l’album Mediaburn | Streaming



Dopo l’attenzione suscitata dal pluripremiato album Blue Velvet Revisited, uscito nel 2015 e realizzato insieme a Tuxedomoon e John Foxx, i Cult With No Name tornano con tredici nuove ballate post-punk elettroniche in cui il duo di Londra sfoggia tutta la sua potenza lirica e musicale.

Mediaburn, questo è il titolo del disco, è infatti un disco che si muove con grazia e dinamicità, tra psichedelia e synthpop, tra luce e oscurità.

Pubblicato da CWNNN Music il 6 dicembre 2019, da oggi è possibile ascoltarlo in streaming sul nostro blog via Spotify. (La redazione)