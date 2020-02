Beck: tre concerti in Italia per l’eccentrico musicista statunitense



Dopo la pubblicazione del suo nuovo album e ultimo dal titolo Hyperspace, pubblicato il 22 novembre 2019 da Capitol Records, Beck arriva in Italia per tre imperdibili concerti.

L’eccentrico cantautore statunitense si esibirà il 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 27 giugno a Lucca in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival e il 28 giugno a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, presso il Teatro del Vittoriale.

Hyperspace arriva a due anni di distanza da Colors (2017) ed è il quattordicesimo album in studio di Beck. Un disco decisamente fuori dagli schemi, come ci ha sempre abituato il musicista americano.

Gran parte delle tracce dell’album sono state scritte con l’amico Pharrell Williams, che è anche co-produttore di Hyperspace.

Un disco fuori dagli si schemi, si diceva. Tocca solo ascoltarlo attentamente e codificarne le coordinate. Buon ascolto.(La redazione)