Fatboy Slim: il re del big beat domani all’Alcatraz di Milano in esclusiva per Just Music Festival Off 2020



Domani giovedì 13 febbraio arriva all’Alcatraz di Milano Fatboy Slim, l’imperatore del big beat.

Una serata esclusiva che inaugura il Just Music Festival Off 2020, una delle sezioni in cui si articolerà la sesta edizione di Just Music Festival, uno dei più importanti eventi internazionali del Paese, che per la prima volta include Milano nella sua preview.

Produttore discografico, beatmaker e dj, Fatboy Slim – nome d’arte di Norman Cook – è considerato il padre del big beat, quel mix di house, breakbeat, rock, hip hop e r’n'b che ha segnato gli anni a cavallo tra fine ‘90 e inizio 2000.

Appuntamento a domani con Fatboy Slim, colui che meglio di chiunque altro incarna il concetto di festa e divertimento. (La redazione)