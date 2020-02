I newyorkesi The Men con il nuovo album Mercy | Streaming



Mercy è l’ottavo album della carriera dei newyorkesi The Men, formazione sempre attenta a non farsi incasellare in nessun genere, rock, grunge, hardcore, indie o psych che sia, dando sempre libero sfogo alla loro voglia di indipendenza musicale e artistica.

In uscita 14 febbraio per Sacred Bones, con questo nuovo lavoro discografico - in streaming sul nostro blog - la band americana ha dato vita a un sound rinnovato e una formazione finalmente stabile che comprende Mark Pierro, Nick Chiericozzi, Rich Samis e Kevin Faulkner. Buon ascolto. (La redazione)