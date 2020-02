L’art pop barocco e internazionale di Cri.



Cristiano De Vitis (in arte Cri.) è un giovane cantautore di stanza a Roma che con le sue ballate intense e malinconiche mette in scena un art pop barocco alla maniera del più noto e celebrato Perfume Genius.

Le canzoni di Cri. sono dolci, eleganti e introspettive, sempre in bilico tra noia e paranoia, tra leggerezza e sperimentazione come, per esempio, Naked hands, Milk, Cup of tea, Role, Lick my tears, Sleepy o la più recente Water me che rivelano tutto il talento dell’appena diciassettenne cantante romano.

Sono brani generazionali che tuttavia non si accontentano di guardare soltanto al palcoscenico nazionale (leggasi it pop) bensì all’intero panorama mondiale. Non è un caso infatti che Cristiano abbia deciso di cantare (meravigliosamente) in inglese, dando a ogni sua composizione un’interpretazione dal taglio internazionale e un approccio visuale ben riconoscibili.

Nonostante la giovane età , Cri. dimostra di possedere non solo una personalità già ben definita ma anche la consapevolezza di chi sa guardare con originalità oltre gli stereotipi e i luoghi comuni, così come dovrebbe fare un vero artista. (La redazione)