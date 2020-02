The Sisters Of Mercy: la band gothic rock inglese dal vivo a Milano



A dieci anni dall’ultimo concerto in Italia, i britannici The Sisters Of Mercy annunciano una data nel nostro paese: la band gothic rock si esibirà infatti giovedì 26 marzo 2020 all’Alcatraz di Milano.

La data milanese sarà un’occasione imperdibile per ripercorrere la discografia del gruppo gothic e cantarne i successi, tra i quali Alice, la cover spettrale di Gimme Shelter dei Rolling Stones, Vision Thing, Temple Of Love, la cui versione del 1992 costituisce il più grande successo commerciale della band, e tante altre tracce composte durante i quarant’anni di storia della band.

Nel corso della loro lunga carriera, i Sisters Of Mercy hanno sperimentato diversi generi, pur rimanendo sempre fedeli al loro iconico stile dark, influenzato dalle ballate morbose dei Velvet Underground e degli Stooges, dall’art-rock e dall’elettronica. (La redazione)