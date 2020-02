Club Tenco: il giornalista e vignettista Sergio Staino è il nuovo Presidente

Il Direttivo del Club Tenco comunica che oggi, giovedì 20 febbraio 2020, ricevute le dimissioni spontanee di Nino Imperatore, ha eletto come nuovo “legale rappresentante” il giornalista e vignettista Sergio Staino.

La figura di Staino è stata scelta in prospettiva di un ruolo futuro che rappresenti il Club nelle relazioni nazionali e istituzionali.

A Nino Imperatore e a Graziella Corrent la delega nel proseguire il lavoro di organizzazione generale, ricerca di finanziamenti, logistica e amministrazione generale.

«Da un punto di vista quindi etico, affettuoso e culturale non cambia un bel niente, continuiamo tranquilli e indefessi sulla strada segnata da questo direttivo e dall’ottimo responsabile artistico Sergio Secondiano Sacchi. Quello che cambia è il personaggio che si presenterà in pubblico e, soprattutto, alle varie istituzioni a nome del Tenco, il cosiddetto “presidente”. In realtà, presidente per modo di dire perché l’esatta dizione della carica è “responsabile legale”. Tuttavia, in ossequio a una prassi consolidata e molto affettuosa, potete continuare a chiamarmi “presidente”, che è parola che almeno non evoca subito guai giudiziari». (Sergio Staino)