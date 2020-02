Il ritorno del musicista jazz etiope Hailu Mergia. Ascolta il singolo che anticipa il nuovo album Yene Mircha | Video



Il leggendario musicista jazz etiope Haliu Mergia, oggi 74 anni, torna con un nuovo e attesissimo album di inediti dal titolo Yene Mircha in uscita il il 27 marzo per Awesome Tapes From Africa.

Negli anni Settanta Hailu è stato un membro della Walias Band e la sua musica era ben conosciuta in tutta l’Etiopia e nei paesi limitrofi. Purtroppo dopo essere emigrato a Washington D.C. nel 1981 le sue esibizioni dal vivo sono diventate rare e così ha iniziato a lavorare come tassista.

Il nuovo album Yene Mircha (“la mia scelta” in amarico, lingua ufficiale dell’Etiopia) è composto da brani originali dell’artista e contributi di Asnakesh Worku e Teddy Afro.

Il disco è stato registrato con l’aiuto di musicisti africani molto noti come Setegn Atenaw, Tsehay Kassa e Moges Habte.

Hailu Mergia, oltre a essere tra i più innovativi autori della musica africana degli ultimi 50 anni, è considerato uno dei più grandi esponenti della corrente ethio-jazz.

Awesome Tapes From Africa aveva già pubblicato nel 2017 Lala Belu e ristampato Wede Harer Guzo, Tche Belew e il famosissimo Hailu Mergia and His Classical Instrument.

Il nuovo Yene Mircha è stato anticipato dal singolo Abichu Nega Nega. Buon ascolto. (La redazione)