Our Souls at Night, il nuovo album di remix dei pugliesi Flares on Film | Streaming

Our Souls at Night, il nuovo album di remix dei pugliesi Flares on Film



Our Souls at Night è il nuovo album di remix dei Flares on Film, una delle realtà più affascinanti della scena elettronica pugliese, in equilibrio tra melodie pop e atmosfere da film di fantascienza anni ’80, ma senza dimenticare la lezione di maestri come Nine Inch Nails, David Sylvian e dei Depeche Mod più oscuri.

«Pensando a questo disco di remix, mi sono venute in mente tutte quelle persone – musicisti e non - che fanno le cose sopratutto di notte. C’è chi lavora, chi studia, chi dorme, chi è più romantico. Our souls at night è esattamente questo, quello che le nostre anime fanno di notte. Ed è anche un chiaro rimando al libro di Kent Haruf. Mi sono preso un anno per scegliere gli artisti adatti, amici, vicini, o semplicemente per stima, questo è il risultato». (Flares on Film)

Questo disco di remix, che vanta collaborazioni importanti come quella con Glanko e A Copy For Collapse, è nato contemporaneamente all’originale Naive Songs, il secondo album della creatura elettronica di FLB, pubblicato nel gennaio 2019 per la “vanity label” Private Room Records. (La redazione)