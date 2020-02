I Supergrass dal vivo in Italia. Ascolta in streaming la loro nuova raccolta.



I Supergrass tornano in Italia per due date imperdibili per gli amanti del britpop e della scena musicale inglese degli anni Novanta.

la formazione britannica sarà il 13 luglio a Roma, in una location ancora da annunciare, e il 14 luglio al Botanique di Bologna.

I Supergrass porteranno sul palco tutte le gemme di una discografia iconica, racchiuse nella nuova raccolta Supergrass. The Strange Ones 1994-2008, uscita il 24 gennaio scorso. (La redazione)