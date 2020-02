Tropicalismo, jazz e folk in salsa moderna per l’esordio del brasiliano Ricardo Richaid



Ricardo Richaid è uno dei nomi di punta della nuova scena brasiliana, con un sound influenzato dei classici della musica carioca e della più moderna tradizione internazionale.

Nel suo debutto Travesseiro Feliz, il musicista di Rio de Janeiro e nome di punta della Far Out Recordings, mescola la tradizione tropicale del suo paese con l’amore viscerale per psichedelia, jazz e rock contemporanei.

Ricardo Richaid trae ispirazione dalla grande tradizione carioca di Caetano Veloso, Arthur Verocai, Ivan Lins, Joyce, Hermeto Pascoal, Marcos Valle e Azymuth (per citarne alcuni), artisti conosciuti in adolescenza e durante il suo lavoro come tecnico, assistente e produttore presso gli RCA Studio di Rio de Janeiro.

Ricardo è nato in mezzo alla musica brasiliana, influenzato negli ascolti dal movimento Tropicalista, oltre a essere il nipote dell’attrice e cantante carioca Aurora Miranda, sorella minore della luminosa stella di Carmen Miranda.

La musica di Ricardo Richaid è senza dubbio un prodotto della sua terra, calda e meravigliosa come il Brasile da cui arriva.

Al disco hanno partecipato noti musicisti brasiliani come Marcos Suzano (collaboratore di Gilberto Gil), Ana Frango Elétrico e Jose Ibarra (della live band di Milton Nascimento).

Travesseiro Feliz vedrà la luce il 27 marzo 2020. (La redazione)