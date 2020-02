The Beatles: la band e la loro musica raccontate in un libro da esperti, testimoni e addetti ai lavori



Brian Southall, ex capo ufficio stampa della EMI e collaboratore dei Beatles in numerosi progetti, ha riunito un team di esperti, testimoni oculari e addetti ai lavori – molti dei quali hanno conosciuto personalmente i Fab Four – con il preciso intento di raccontare ogni fase della storia della band.

Si tratta di: Diederik Nomden & Bart Van Poppel, The Bootleg Beatles, Tony Bramwell, Ray Connolly, Barbara Dickson, Tristan Fry, Per Gessle, Graham Gouldman, Steve Harley, Stephen James, Gered Mankowitz, Giles Martin, Glen Matlock, Chas Newby, Sir Tim Rice, David Roberts, Tom Robinson, Paul Sexton, Chris Thomas, Ken Townsend MBE, Johnnie Walker MBE e Kenneth Womack.

Questo nutrito gruppo di specialisti è stato chiamato a commentare un’ampia gamma di argomenti: dal modo in cui i singoli brani sono stati registrati, pubblicati e accolti fino alle recensioni dell’epoca, senza trascurare il significato e l’impatto culturale di ogni album.

Il volume li comprende tutti: dal pop frizzante e leggero di Please Please Me e With the Beatles, agli iconici Let it Be e Abbey Road, non dimenticando le edizioni americane degli album, profondamente diverse da quelle uscite in Gran Bretagna.

The Beatles, album per album, edito da EPC Editore nell’ottobre 2019 è un meraviglioso libro di 304 a colori con copertina rigida. Per tutti gli appassionati, e non solo, dei Fab Four. (La redazione)