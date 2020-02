Febbraio 2020: il disco del mese | Streaming



A dieci dalla pubblicazione di I’m new here, il musicista jazz di Chicago Makaya McCraven rivisita, reinventa, rielabora o meglio ancora immagina nuovamente l’ultima meraviglia del mai dimenticato poeta statunitense Gil Scott-Heron.

Pubblicato da XL Recordings, Gil Scott-Heron. We’re New Again. A Reimagining by Makaya McCraven è il nostro disco di febbraio in streaming, che segue quello già scelto dalla redazione nel mese precedente .

Partecipano all’album Jeff Parker, Greg Spero, Brandee Younger, Junius Paul, Ben Lamar Gay e Kim Jordan. Buon ascolto. (La redazione)