Nuovo album per i newyorkesi Peel Dream Magazine, tra le piÃ¹ interessanti realtÃ  della nuova scena shoegaze

Nuovo album per i newyorkesi Peel Dream Magazine, tra le più interessanti realtà della nuova scena shoegaze



Se il debutto della band di Brooklyn era stato per lo più un progetto in studio solista di Joe Stevens, i nuovi Peel Dream Magazine si sono ora trasformati in una vera e propria band, capace di una scrittura invidiabile e di live incendiari.

Dopo una lunga attesa i newyorkesi Peel Dream Magazine, tra le più interessanti realtà della nuova scena shoegaze, tornano con un nuovo album dal titolo Agitprop Alterna, in uscita il 3 aprile prossimo per Tough Love Records e anticipato dal singolo brano Pill. (La redazione)