L’autobiografia di Eric Clapton. La travolgente storia di un uomo e di un artista



Eric Clapton è universalmente riconosciuto come il chitarrista più talentuoso e influente nella storia del rock. Vincitore di ben diciassette Grammy, è l’unico artista a essere stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame per tre volte (sia come membro degli Yardbirds e dei Cream che come artista solista).

“Proprio come i bluesmen che lo hanno ispirato, Clapton porta in sé il suo bel carico di cicatrici… la sua autobiografia è un’opera carica di sentimento” (People)

Ma più che una rockstar, Eric Clapton è un’icona, l’incarnazione vivente della storia della musica rock. Ben noto per la sua riservatezza in una professione contraddistinta da apparenza ed eccentricità, Eric Clapton ci racconta, per la prima volta, le sue straordinarie avventure, sia professionali che personali.

“Un racconto avvincente di arte, decadenza e redenzione.” (Los Angeles Times)

Eric Clapton è la storia travolgente di un sopravvissuto, di un uomo che ha raggiunto l’apice del successo nonostante i suoi particolari demoni ed è, per questo, una delle biografie più avvincenti del nostro tempo.

“Una delle migliori autobiografie rock di sempre.” (Houston Chronicle)

Pubblicato da EPC Editore nel novembre 2019, Eric Clapton. L’autobiografia è un racconto personale, onesto e commovente attraverso il quale il cantante e chitarrista britannico mette in luce i suoi trascorsi di uomo e di artista. (La redazione)