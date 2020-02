Giorni tutti uguali, il nuovo singolo di Fabio Cinti | Streaming



Esce oggi, venerdì 28 febbraio, il nuovo singolo di Fabio Cinti, musicista e cantautore con alle spalle importanti collaborazioni (Pasquale Panella, Morgan, Paolo Benvegnù…) e dischi quali - giusto per citarne alcuni - L’esempio delle mele, Madame Ugo, Forze Elastiche e La voce del padrone - un adattamento gentile, con il quale nel 2018 si è aggiudicato la Targa Tenco come miglior “Interprete di canzoni non proprie“.

Oggi però, dicevamo, arriva il nuovo singolo di Fabio Cinti dal titolo Giorni tutti uguali ed è in streaming sul nostro blog via Spotify.

Il nostro consiglio è quello di ascoltarlo seduti comodamente a casa, possibilmente da soli e ad occhi chiusi, cercando - per una volta - di spostare i pensieri “un po’ più in là “. (La redazione)