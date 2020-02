I Pixel con il nuovo singolo “Fuori di me” | Streaming



Dopo due EP e l’album Perfettamente Inutile del 2018, che ha permesso loro di suonare in giro per tutto lo stivale, i I Pixel tornano con il singolo che meglio rappresenta il nuovo corso della band ligure, caratterizzato dall’innesto di sintetizzatori che conferiscono maggior groove ai loro brani.

“La canzone è una critica ironica e velata per tutte quelli che vedono nelle serate in discoteca come l’unica vera occasione di sfogo della settimana. Il testo, cantato in prima persona, è costruito intorno a cliché generazionali che sfociano in uno dei ritornelli più orecchiabili dell’intero repertorio del gruppo.” (Pixel)

Fuori di me è il primo singolo che anticipa il nuovo album de I Pixel, in uscita prossimamente per Phonarchia Dischi. (La redazione)