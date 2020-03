Colin-Clegg con il nuovo album dal titolo A Day That Never Ends



Se non avete ancora sentito parlare di Colin-Clegg, beh è strano, dovete correre a recuperare il suo primo album uscito per Nesc’i Dischi The Mirror e ascoltare di corsa il nuovo lavoro dal titolo A Day That Never Ends.

A Day That Never Ends è infatti un disco che conferma le ambientazioni e le scelte stilistiche già usate per The Mirror, con gli archi di Giulia Ermirio e la voce di Colin che seppur graffiante accoglie l’ascoltatore e lo mette a proprio agio.

Dopo una intro l’album si apre con la title track A day that never ends, una ballad che ti accompagna a passo di marcia verso le emozioni dell’autore. Degno di nota è sicuramente il brano Month Long Silence, dove Ermirio e Clegg danno il meglio di loro stessi in questo matrimonio artistico in cui logos, ethos e pathos sono in perfetto equilibrio.

Un disco che scorre veloce e si lascia ascoltare con piacere, con la conclusiva The End che, riprendendo le parole dell’autore, sembra lasciare uno spiraglio di luce e di speranza. (Elia Pintassi)