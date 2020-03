Shabazz Palaces: ad aprile il nuovo album della formazione di Seattle



Il 17 aprile Sub Pop pubblicherĂ The Don of Diamond Dreams, il nuovo disco degli Shabazz Palaces, degni eredi di Sun Ra e George Clinton, Octavia Butler e Alice Coltrane.

The Don of Diamond Dreams incarna una manifestazione futuristica di un antico mito, pieno di vocoder robotici e di suoni distorti dall’auto-tune; sembra di ascoltare i Funkadelic trasporanti in una dimensione parallela, un viaggio tra strani portali e calde passeggiate notturne lungo la costa.

L’album contiene 10 brani inediti, tra i quali spiccano Fast Learner (ft. Purple Tape Nate), Chocolate Souffle, Bad Bitch Walking (ft. Stas Thee Boss) e Thanking the Girls, oltre ad altri brani che vedono il contributo di Darrius Willrich (voci e tastiere), Carlos Niño (percussioni), Knife Knights, Carlos Overall (Sax) e Evan Flory-Barnes (basso).

Se è vero che i sintetizzatori sono alieni, è altrettanto vero che le percussioni ritmiche sono un linguaggio universale. Quello degli Shabazz Palaces è un viaggio tra hip-hop, dub, jazz, R&B, soul, funk, african music, experimental, e a sprazzi pure pop.

Dopo cinque album, gli Shabazz Palaces hanno concepito le barriere fluide del loro genere musicale. Ascolta Fast Learner, il primo singolo estratto da The Don of Diamond Dreams. (La redazione)