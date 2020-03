Top 10 Global Recording Artists 2019



È Taylor Swift (foto in alto) la Best selling recording artist del 2019: lo dichiara IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, che incorona l’artista americana per la seconda volta, dopo un primo riconoscimento conferito nel 2014.

Il 2019 è stato un altro anno di enorme successo per Taylor Swift, che in agosto ha pubblicato il suo settimo studio album Lover: il disco ha infatti debuttato al numero uno in più di dieci paesi e nella settimana di uscita ha raggiunto la soglia di tre milioni di vendite nel mondo.

Tre sono i singoli estratti: ME!, featuring Brendon Urie di Panic! at the Disco – che ha debuttato al primo posto della global chart di Spotify; You Need To Calm Down e la titletrack Lover.

Ed Sheeran occupa la seconda posizione: si tratta della terza presenza consecutiva all’interno della top ten della classifica IFPI, dopo il successo dell’album No. 6 Collaborations Project, con artisti come Stormzy, Cardi B, Camila Cabello e Khalid. L’album ha raggiunto il numero uno in 19 paesi, mentre il singolo principale, I don’t care con Justin Bieber, ha raggiunto il numero uno in 26 paesi.

Dopo un altro anno ricco di successi, Post Malone conquista invece il terzo posto della classifica, salendo di una posizione rispetto al 2018. Il singolo Sunflower con Swae Lee, che ha mantenuto una solida popolarità sulle piattaforme streaming durante il 2019, a settembre è stato seguito dalla pubblicazione del terzo studio album Hollywood’s Bleeding, che ha raggiunto il numero uno in diversi paesi tra cui Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Top 10 Global Recording Artists 2019

01. Taylor Swift

02. Ed Sheeran

03. Post Malone

04. Billie Eilish

05. Queen

06. Ariana Grande

07. BTS

08. Drake

09. Lady Gaga

10. The Beatles

Taylor Swift ha ricevuto il settimo IFPI Global Recording Artist of the Year Award, l’unico riconoscimento che rispecchia il successo mondiale degli artisti attraverso le vendite fisiche e digitali, dai vinili agli stream. I precedenti vincitori di questo autorevole riconoscimento sono stati: One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015), Drake (2016 & 2018) e infine Ed Sheeran (2017).

La IFPI Global Recording Artist of the Year è “l’unica classifica che misura accuratamente il consumo su tutti i formati (incluse le piattaforme streaming, gli album fisici e digitali e le vendite dei singoli) in tutti i paesi. Il risultato è ponderato in base al valore relativo di ciascun metodo di consumo”.