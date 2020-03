Sweet Maybe Ã¨ il nuovo singolo del dj e produttore Casbah 73

Sweet Maybe è il nuovo singolo del dj e produttore Casbah 73



Mentre il nord Italia va in panico da coronavirus, il DJ/produttore inglese ma di base a Madrid Casbah 73 ha appena sfornato qualcosa di altrettanto contagioso col nuovo singolo 7 pollici Sweet Maybe, un’irresistibile miscela di disco-funk suonato dalla sua live band e uscito per Lovemonk Records.

Sul lato A troviamo il cantante californiano Bart Davenport che vola sulle note soul-boogie del brano, mentre sul retro la versione synth-strumental va ancora più spinta in direzione pista da ballo con abbondanza di synth e modalità party ON.

Non sorprende affatto che Sweet Maybe sia così trascinante, Casbah 73, al secolo Oliver Stewart, ha una profonda conoscenza del groove con alle spalle anni come venditore di dischi, girando gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia in lungo e in largo alla ricerca di vinili rari.

I suoi singoli precedenti, Loves Saves the Day e To Be Free gli avevano fatto guadagnare fan importanti come Dimitri From Paris e Black Madonna, ma evidentemente si stava solo scaldando!

Se vi piacciono Jamiroquai o Daft Punk, tenete d’occhio il nome Casbah 73. (Adaja Inira)