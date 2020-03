Coronavirus: in Italia niente concerti fino al 3 aprile



In seguito al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», come stabilito dall’articolo 1, lettera b, «sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro», per cui come stabilito dall’articolo 4, al punto 1, «le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020».

È evidente quindi che fino al 3 aprile prossimo, salvo nuove disposizioni, saranno sospesi anche i concerti in luoghi affollati.