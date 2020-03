Jade Hairpins è la nuova creatura di Jonah Falco e Mike Haliechuk. Ascolta il primo singolo Mother Man | Streaming



In arrivo il 29 maggio prossimo per Merge Records Harmony Avenue, l’album di debutto dei Jade Hairpins, side-project dei due membri dei Fucked Up Jonah Falco e Mike Haliechuk.

I Jade Hairpins si sono formati nel 2018 pubblicando un misterioso singolo per Merge Records e postando degli strani messaggi su facebook. Nel frattempo Jonah e Mike hanno pubblicato il nuovo album dei Fucked Up e ora nel 2020 sono pronti ad uscire con il loro album d’esordio.

Quello dei Jade Hairpins è solido indie pop d’autore influenzato dal periodo d’oro della wave e del miglior pop rock britannico, realizzato con una produzione analogica e basi elettroniche. I temi del disco parlano di comportamenti contraddittori e doppi sensi, ma anche di controllo, rivelazione, supporto e assurdità.

La nuova creatura di Jonah Falco e Mike Haliechuk è qui per mettere alla prova e confondere il pubblico. E Mother Man è il loro primo singolo. Buon ascolto. (La redazione)