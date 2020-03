I-Taki Maki sono una bella conferma del panorama alternative rock. Ascolta il singolo che anticipa il nuovo album del duo italiano di stanza a Berlino | Video



I-Taki Maki sono un duo alternative rock formatosi nel 2012 in Italia, precisamente in provincia di Frosinone, ma di stanza a Berlino dal 2015.

Il 23 marzo prossimo uscirà Misfit Children, il nuovo lavoro discografico della band composta da Mimmi e Straw.

Ad anticipare l’album arriva questo interessante singolo (e video) intitolato In a Word, brano che lascia ben presagire per il futuro prossimo della formazione, il cui sound si muove - con una buona dose di originalità - tra Low, Bat for Lashes e Mazzy Star.

Prendete nota, quindi: I-Taki Maki. (La redazione)