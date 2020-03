To You Mom: il nuovo singolo dal titolo Bird of December



Ubicati tra Milano e Trento, i To You Mom: (scritto proprio così, con i due punti finali) sono una delle realtà più affascinanti dell’attuale scena elettronica italiana, da sempre abili a contaminarsi con elementi pop e post-rock, frutto di un sound altamente ricercato e in continua evoluzione.

A due anni dall’ultimo album This Harmony, il duo composto da Luca Lorenzi e Massimiliano Santoni torna in questo 2020 con quello che definiscono uno “Step by step EP”.

L’idea dei To You Mom:, che dopo il primo disco We are Lions uscito per Ghost Records hanno scelto la via dell’autoproduzione, è quella di far uscire su YouTube nel corso dell’anno i nuovi brani in versione lyric video, per raccoglierli infine in un EP che verrà confezionato e pubblicato verso la fine dell’anno.

Bird of December è dunque la seconda anticipazione da questo nuovo EP. (La redazione)