Urlo Gigante è il primo album da solista di Gulino, già Marta sui Tubi | Streaming

Urlo Gigante è il primo album da solista di Giovanni Gulino, già cantante e leader dei Marta sui Tubi.

Prodotto da Fabio Gargiulo e pubblicato da Woodworm, l’album incarna l’evoluzione coerente del percorso musicale e umano dell’artista siciliano, a partire da quanto seminato e raccolto con la band di cui è stato la voce per oltre quindici anni di carriera.

“Trovare la verità nelle parole giuste. Questo fa la differenza nei rapporti, nell’amore, nell’arte, nella vita. Le parole giuste si nascondono in cima a una montagna, altre volte sotto coltri di fango, altre ancora dietro il silenzio di uno sguardo. Come un rabdomante, la mia missione è sempre stata scoprire la verità usando le parole come chiavi dentro serrature fatte di suoni. Non sempre ci riesco ma niente mi fa così felice come cercarla” Giovanni Gulino