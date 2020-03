L’album d’esordio della Scat Gatt Orchestra. Un diario di bordo di naviganti e naufraghi alla deriva | Streaming



Rari nantes è l’album di debutto della Scat Gatt Orchestra, un lavoro dalla lunga gestazione e dalle profonde riflessioni circa i recenti e tristi avvenimenti delle migrazioni dei popoli.

Rari nantes è un un viaggio sonoro fatto di paesaggi immaginari, un diario di bordo di naviganti e naufraghi alla deriva che, come in una maledizione – quella di Ulisse – non giungeranno mai realmente in un luogo “ospitale”.

Da oggi è possibile ascoltare in streaming, via Spotifty, il disco d’esordio della formazione napoletana. (La redazione)