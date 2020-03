The Long Goodbye è il nuovo album dell’attore e rapper britannico di origini pakistane Riz Ahmed | Streaming



Dopo Microscope del 2012 e Englistan del 2016, l’attore e rapper britannico di origini pakistane Riz MC (anche Riz Ahmed) torna con un nuovo album dal titolo The Long Goodbye.

Pubblicato da Mongrel Records il 6 marzo 2010, The Long Goodbye è in streaming sul nostro blog via Spotify. Buon ascolto. (La redazione)