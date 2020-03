Il viaggio di Ekow verso Egosfera, il nuovo disco di Nicola Denti | Streaming



Egosfera è il nuovo disco del chitarrista e fondatore dell’Accademia di Parma Nicola Denti, un lavoro che nasce da un’idea sorta più di dieci anni fa.

A partire da ispirazioni venute in macchina e dallo stravolgimento di spunti precedenti, Egosfera è un concept album interamente strumentale che utilizza le suggestioni della musica per narrare una storia, in parte autobiografica: il viaggio di Ekow verso, appunto, Egosfera. Buon ascolto. (La redazione)