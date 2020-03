The Velvet Underground & Nico compie 53 anni. Ascolta il disco in streaming sul nostro blog.



The Velvet Underground & Nico, il meraviglioso ed epocale album d’esordio della band statunitense, pubblicato da Verve Records il 12 marzo 1967, oggi compie 53 anni.

Un disco che ha segnato la storia della popular music, gettando le basi di quello che qualche tempo dopo tutti avremmo chiamato più semplicemente “alternative rock”.

«Soltanto cento persone acquistarono il primo disco dei Velvet Underground, ma ciascuno di quei cento oggi o è un critico musicale o è un musicista rock» (Brian Eno)

L’album capolavoro - realizzato da Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker con la collaborazione della cantante tedesca Nico, venne prodotto da Tom Wilson e Andy Warhol, quest’ultimo, oltre a essere il manager della formazione, fu anche l’artefice dell’artwork.

The Velvet Underground & Nico è in streaming sul nostro blog via Spotify, anche se noi nostalgici preferiamo il vinile. Buon ascolto. (La redazione)