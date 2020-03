Fili Ã¨ il nuovo album del musicista e compositore Marco Colonna | Streaming

Fili è il nuovo album del musicista e compositore Marco Colonna | Streaming



Marco Colonna torna con un nuovo album dal titolo Fili in cui esplora le varie potenzialità del clarinetto basso, strumento che ha scelto da alcuni anni per portare avanti la propria ricerca e diventato marchio di fabbrica dei suoi set solisti.

In questo caso, il musicista e compositore nato a Roma abbandona la dimensione puramente acustica per contaminare il proprio suono con una loop station ed effetti che però non vanno a snaturare le sue composizioni.

Fili esce oggi 13 marzo su etichetta Niafunken con distribuzione Audioglobe. Il disco è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)