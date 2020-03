Bilocale love life, il nuovo video di Young Signorino



Bilocale love life è il nuovo video del trapper italiano Young Signorino. Il brano è simbolicamente rilasciato in questo periodo in cui la popolazione è caldamente invitata a rimanere in casa come opportuna pratica per contenere l’emergenza sanitaria attuale che coinvolge il nostro Paese e non solo.

Anche il video, [b]data la situazione e le normative da rispettare, è stato prodotto in casa. (La redazione)