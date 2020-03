Lo stoner rock degli inglesi Sky Valley Mistress. Ascolta l’album d’esordio dal titolo Faithless Ritual | Streaming



Esce oggi 20 marzo Faithless Ritual, l’album d’esordio della formazione inglese Sky Valley Mistress.

La band stoner rock di Blackburn, Lancashire, mette insieme 8 tracce all’insegna del miglior psych hard rock in circolazione.

Prodotto da Dave Channing in California e pubblicato da New Heavy Sounds, Faithless Ritual è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)