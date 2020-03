3.15.20 Ã¨ il nuovo album di Childish Gambino | Streaming

3.15.20 è il nuovo album di Childish Gambino | Streaming



Esce oggi, domenica 22 marzo, il nuovo album di Donald Glover (aka Childish Gambino). L’album si intitola 3.15.20 ed è il primo su etichetta Wolf+Rothstein.

Il nuovo progetto discografico è disponibile in due versioni: una divisa in tracce per tutte le piattaforme digitali e un’altra sotto forma di traccia unica con i pezzi mixati. Noi vi proponiamo, in streaming, la prima versione.

3.15.20 include 12 brani con importanti collaborazioni: Ariana Grande, 21 Savage e Khadja Bonet. Buon ascolto. (La redazione)