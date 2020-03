Live at home: il concerto degli U2 del 1987 al Memorial Coliseum di Los Angeles da vedere comodamente a casa



In questi giorni surreali dove l’emergenza #coronavirus ha preso il sopravvento sulla nostra vita quotidiana, limitando ogni tipo di attività sociale, abbiamo pensato di farvi compagnia pubblicando un video di un concerto da vedere online comodamente a casa e in qualsiasi momento. Con la speranza, ovviamente, che tutto presto torni alla normalità

L’undicesimo concerto della serie Live at home che vi proponiamo oggi è quello degli U2 al Memorial Coliseum di Los Angeles, California, tenutosi il 18 novembre 1987 nell’ambito del Joshua Tree Tour.

Un’ora e cinquanta minuti di live: dall’iniziale Where the streets have no name alla conclusiva 40.

Mi raccomando, come al solito, #restateacasa e buona visione. (La redazione)