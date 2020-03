Nuovo album in arrivo per Kaitlyn Aurelia Smith. Ascolta il primo singolo Expanding Electricity | Streaming



Dopo l’uscita dell’album The Kid del 2017, Kaitlyn Aurelia Smith ha esplorato sonorità diverse, digitali e analogiche, fondato la favolosa label multidisciplinare Touchtheplants, pubblicato un album dedicato alla meditazione e allo yoga, oltre ad essersi focalizzata su sonorizzazioni, produzioni, live e album collaborativi.

Ora è la volta del nuovo disco The Mosaic of Transformation, in uscita il 15 maggio per Ghostly, che l’artista ha definito la sua espressione d’amore e il suo apprezzamento per l’elettricità.

Il primo estratto dal nuovo lavoro discografico si intitola Expanding Electricity ed è una lunga suite di evoluzioni in cui si intrecciano generi differenti e sonorità analogiche e digitali.

Il brano si apre con un’introduzione sinfonica, per proseguire con arpeggi e arrangiamenti che ricordano il mondo della musica new age. (La redazione)