A Lemon: il nuovo singolo che anticipa l’album d’esordio Green



Dopo l’uscita del singolo Voodoo, il polistrumentista catanese Alessandro Moncada, in arte A Lemon, torna con un nuovo brano dal titolo The way things are, nuova tappa di avvicinamento alla pubblicazione del suo album d’esordio, Green, in uscita il 17 aprile per Urtovox Records.

Un brano synth-pop dai colori psichedelici, che contraddistinguono l’intero progetto. E che nasce come un monito, un avvertimento inequivocabile, che è allo stesso una constatazione: “Sometimes things are just the way they are”.

«Questa canzone rappresenta un promemoria. Serve a ricordare a me stesso di “buttarmi” quando c’è qualcosa da fare. È un invito a rischiare, a mettersi alla prova, anche quando ci si sente un po’ inesperti o inadeguati. E ad accettare con stoicismo qualunque conseguenza. Perché, in un modo o nell’altro, le cose vanno come devono andare». (A Lemon)

A Lemon scrive, compone, arrangia, produce, registra e suona la quasi totalità degli strumenti presenti nei suoi brani.Buon ascolto. (La redazione)