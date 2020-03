The Districts con il nuovo album You know I’m not going anywhere | Streaming



You Know I’m Not Going Anywhere è il nuovo album della formazione statunitense The Districts, un disco che denota un livello compositivo mai raggiunto in precedenza dalla band, forse il migliore album della carriera del gruppo della Pensylvania.

I Districts si sono formati nel 2009 a Lilitz, Pensylvania, e subito hanno pubblicato due Ep autoprodotti a cui è seguito l’esordio Telephone.

Nel 2013 è arrivato il contratto con la Fat Possum e la pubblicazione del secondo album A Flourish and a Spoil, prodotto da John Congleton, seguito dall’acclamato Popular Manipulations del 2017.

La nuova fatica discografica, You Know I’m Not Going Anywhere, pubblicata il 13 marzo scorso sempre da Fat Possum e distribuita da Goodfellas, è in streaming sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)