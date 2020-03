Jackson Browne, positivo al Covid-19, dÃ  alle stampe un nuovo singolo dal titolo A Little Soon to Say

Jackson Browne, positivo al Covid-19, dà alle stampe un nuovo singolo dal titolo A Little Soon to Say



A Little Soon to Say è il nuovo brano del celebre cantautore statunitense Jackson Browne, uno dei maggiori esponenti della scena folk-rock degli anni ‘70.

A Little Soon to Say, in uscita venerdì 27 marzo, è una canzone scritta prima che scoppiasse questa maledetta pandemia di #coronavirus.

Il musicista americano ha ritenuto opportuno farla uscire ora, in un periodo estremamente difficile e incerto per il Pianeta, pensando che forse è proprio questo è il momento migliore per parlare di certe cose.

Browne, da sempre noto anche per il suo impegno nell’attivismo sociale e ambientale, per questo brano si è ispirato sia all’ambiente che alla generazione contemporanea: gli studenti di Parkland, Greta Thunberg e tutti quei giovani che si sono fatti sentire in maniera molto esplicita chiedendo un mondo migliore.

Jackson Browne, presente anche nella Hall of Fame, ha annunciato di essere risultato positivo al covid-19 e adesso è in isolamento nella sua casa di Los Angeles.

I suoi sintomi allo stato attuale sono, fortunatamente, piuttosto lievi, quindi non necessita di particolari cure mediche né di ricovero. Un augurio di buona guarigione da parte di Musicletter.it. (La redazione)