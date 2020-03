In streaming il nuovo e lungo inedito di Bob Dylan



Nel momento in cui l’intero Pianeta sta lottando contro la pandemia da #coronavirus (covid-19), il cantautore nonché premio Nobel per la letteratura Bob Dylan mette in Rete un brano inedito registrato qualche tempo.

A dare la notizia è lo stesso Dylan attraverso il suo account ufficiale di Twitter .

Saluti ai miei fan e follower con gratitudine per tutto il vostro supporto e la vostra lealtà nel corso degli anni. Questa è una canzone inedita che abbiamo registrato qualche tempo fa che potresti trovare interessante. State al sicuro, state attenti e che Dio sia con voi. (Bob Dylan)

La canzone si intitola Murder most foul, dura ben 16 minuti e 57 secondi, e si ispira all’assassino del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy avvenuta a Dallas nel 1963. Buon ascolto. (La redazione)