Nuovo album per gli Astral Travel di Tommaso Cappellato | Streaming

Nuovo album per gli Astral Travel di Tommaso Cappellato



Con If You Say You are From This Planet, Why Do You Treat It Like You Do? degli Astral Travel si entra in un nuovo universo in cui il batterista Tommaso Cappelato guida il suo ensemble di musicisti.

I testi del disco si ispirano alla fantascienza delle poesie di Sun Ra e al suo libro This Planet is Doomed, investigando sul rapporto tra uomo, spiritualità e natura.

L’album è il frutto di numerose jam session in studio ricostruite con un meticoloso processo di post-produzione dal produttore Rabih Beaini.

Il progetto Astral Travel è nato come tributo al pianista e compositore Harry Whitaker, tra le principali fonti di ispirazione musicale di Tommaso Cappellato, e al suo indimenticabile capolavoro degli anni ’70 Black Renaissance.

Gli Astral Travel hanno debuttato nel 2013 con Cosm’ethic uscito per l’inglese Jazz Re:freshed e vincitore del prestigioso premio JAJ Award come Best New Artist.

If You Say You are From This Planet, Why Do You Treat It Like You Do? pubblicato il 20 marzo da Hyperjazz Records è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

clicca qui e ascolta