Hometronic: la playlist ai tempi del coronavirus | Streaming

Ecco la nostra playlist di musica elettronica da ascoltare comodamente a casa ai tempi della quarantena dovuta alla pandemia da coronavirus (covid19).

L’abbiamo intitolata Hometronic e racchiude 20 tracce che in qualche modo vi faranno viaggiare.

01. Apparat - Means Of Entry

02. Boards of Canada - Reach for the Dead

03. Tarwater - Miracle of Love

04. Apparat - Heroist

05. Tycho - A Walk

06. Caribou - Home

07. John Talabot - So Will Be Now feat. Pional

08. The Books - Take Time

09. Prefuse 73 - Choking You

10. Four Tet - Baby

11. Autechre - Altibzz

12. Bonobo - Cirrus

13. Air - Electronic Performers

14. Jon Hopkins - Luminous Beings

15. B.Fleischmann - Composure

16. The Orb - Little Fluffy Clouds

17. Telefon Tel Aviv - A younger version of myself

18. Panda Bear - I’m Not

19. Jamie xx - Loud Places

20. Aphex Twin - IZ-US