No Time for Love Like Now Ã¨ il nuovo singolo di Michael Stipe dei R.E.M. | Guarda il video

No Time for Love Like Now è il nuovo singolo di Michael Stipe dei R.E.M. | Guarda il video



Costretto come tutti all’isolamento casalingo in seguito all’emergenza da coronavirus (covid19), Micheal Stipe dei R.E.M ne approfitta per condividere in Rete la demo di un suo nuovo brano scritto con Aaron Dessner dei National.

Lo fa cantando su una base e riprendendosi attraverso la fotocamera del pc di casa.

La nuova traccia, che segue Your Capricious Soul lanciata a ottobre 2019, si intitola No Time for Love Like Now e la si può ascoltare sul nostro blog. (La redazione)