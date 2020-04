Tamotaït, il nuovo album dei Tamikrest | Streaming



Tamotaït è probabilmente il disco più potente dei maliani Tamikrest dai tempi dell’acclamato Chatma del 2013. Un lavoro composto e registrato da una band in forma smagliante, attenta a non dimenticare le atmosfere sahariane e la musica tishoumaren.

Tamotaït non è un semplice album, è resistenza alla difficile vita delle terre del Sahara.

“Il significato del disco è nel suo titolo. Tamotaït significa speranza per un cambiamento positivo”. (Ousmane Ag Mossa)

La musica dei Tamotaït è composta da pensieri, sogni e ispirazione, ma anche da una forte componente di sperimentazione collettiva, una sensazione che ha permesso alla band del Sahara di diventare una delle migliori rock’n’roll band al mondo.

Tamotaït rappresenta quello che il rock’n’roll può essere, che la musica può essere. Musica come arma di speranza, canzoni come veicolo per arrivare alla verità.

Pubblicato il 27 marzo da Glitterbeat, Tamotaït dei Tamikrest è in streaming sul nostro blog. (La redazione)