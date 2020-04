Event Horizon è il nuovo album dei Matinée | Streaming



Event Horizon è il nuovo disco dei Matinée pubblicato il 27 marzo scorso per Neon Tetra Records e distribuito in Italia da Audioglobe.

Event Horizon è un album per guardare al futuro con coraggio e positività, per puntare lo sguardo avanti e in alto, al futuro e nello spazio.

Un lavoro indie rock profondamente influenzato dal sound synthpop degli anni Ottanta. (La redazione)