Homeit: la playlist ai tempi del coronavirus | Streaming

Ecco la nostra playlist di musica italiana da ascoltare comodamente a casa ai tempi della quarantena dovuta alla pandemia da coronavirus (covid19).

L’abbiamo intitolata Homeit e racchiude 25 tracce d’autore cantate in italiano.

01. Moltheni - E poi vienimi a dire che questo amore non è grande come tutto il cielo sopra di noi

02. Cesare Basile - Tu prenditi l’amore che vuoi

03. Amerigo Verardi - Terre promesse

04. Aftehours - Ci sono molti modi

05. Angela Baraldi - Hollywood Babilonia

06. Brunori Sas - Per due che come noi

07. Appino - Godi (adesso che puoi)

08. Edda - Spaziale

09. Le luci della centrale elettrica - L’amore ai tempi dei licenziamenti dei metalmeccanici

10. Colapesce - Sospesi

11. Niccolò Carnersi - Amore capitale

11. Vinicio Capossela - La giraffa di Imola

12. Massimo Volume - Inverno ‘85

13. Offlaga Disco Pax - Parlo da solo

14. Coma Cose - Mancarsi

15. Nada - Ballata triste

16. Baustelle - Piangi Roma (feat. Valerio Golino)

17. Alessandro Fiori - Mi hai amato soltanto

18. Iacampo - Ogni giorno ad ogni ora

19. Paolo BenvegnĂą - Avanzate, ascoltate

20. Dente - Vieni a vivere

21. Virginiana Miller - Anni di piombo

22. Marco Parente - La riproduzione dei fiori

23. Dimartino - Come una guerra la primavera

24. Motta - Prima o poi ci passera’

25. Franco Battiato - Torneremo ancora