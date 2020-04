Marzo 2020: il disco del mese | Streaming



Il disco del mese di marzo è Saint Cloud, nuovo lavoro discografico di Waxahatchee, progetto solista della giovane musicista e cantautrice indie-rock dell’Alabama Katie Crutchfield.

Come i precedenti Ivy Trip e Eye in the Storm, anche Saint Cloud è stato pubblicato da Merge Records.

L’album è in streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)