Old Flowers è il nuovo album di Courtney Marie Andrews

Courtney Marie Andrews, la voce più interessante della nuova scena country e folk americana, il 5 giugno prossimo darà alle stampe per Loose Music un nuovo album dal titolo Old Flowers.

Il nuovo lavoro di di Courtney Marie Andrews è stato prodotto da Andrew Sarlo (Bon Iver e Big Thief) e registrato a LA presso i Sound Space Studio dalla musicista americana con Matthew Davidson dei Twain e James Krivchenia dei Big Thief.

Il nuovo album, stando alle parole di Courtney Marie Andrews, parla di cuori spezzati.

“Ci sono milioni di dischi e canzoni che parlano di ciò, ma io non mentivo mentre stavo scrivendo queste canzoni. Questo album parla di amare e preoccuparsi per la persona con cui sai che tu non puoi stare. Parla di essere dispiaciuti per essere vulnerabili dopo essere stati feriti. Parla di una donna che è sola, ma va bene, se questo significa verità. Questa è stata la mia verità di quest’anno. La mia relazione sentimentale è finita dopo nove anni e sono una donna sola nel mondo, ma felice di conoscere se stessa”. (Courtney Marie Andrews)

Courtney Marie Andrews con i precedenti due album Honest Life (2016) e May Your Kindness Remain (2018) è diventata una delle voci più importanti della nuova generazione di artisti folk americani, oltre ad aver vinto nel 2018 il premo come International Americana Artist agli Uk Americana Awards.

If I Told è il nuovo brano estratto dal nuovo disco Old Flowers. Buon ascolto. (La redazione)