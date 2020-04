Canzone sbagliata è il videoclip di Danti con Luca Carboni e Shade. Un incontro virtuale con Maccio Capatonda che commenta gli errori del testo.

Canzone sbagliata è il nuovo videoclip di Danti “insieme” a Luca Carboni e Shade: insieme ma distanti, in un divertente gioco in cui i tre artisti, ognuno a casa propria, fanno ascoltare il brano al regista Maccio Capatonda che, con grande sorpresa, commenta i tanti errori del testo.

“Con le mani piccole come Morandi, o con il mitra in mano come Gandhi, le braccia forti come i delfini, con i baffetti come Mussolini, scopro la luna come Colombo, corro a quattro zampe come un pollo….”